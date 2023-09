Die britische Schauspielerin Vanessa Redgrave (86) wird mit dem European Lifetime Achievement Award ausgezeichnet. Damit werde ihr herausragendes Werk als einzigartiger Beitrag zur Welt des Films gewürdigt, heißt es in der Ankündigung der European Film Academy.



Redgrave werde Ehrengast bei der 36. Verleihung der European Film Awards am 9. Dezember in Berlin sein. Die Awards gelten als wichtige Auszeichnung für den europäischen Film.



Redgrave stammt aus einer Schauspielerfamilie. Nach ihrer Ausbildung wurde sie in den 60er Jahren Mitglied der renommierten Royal Shakespeare Company und spielte zunächst hauptsächlich im Theater. Der internationale Durchbruch im Kino gelang ihr 1966 durch Michelangelo Antonionis Filmklassiker „Blow Up“.



1977 erhielt Redgrave den Oscar für ihre Nebenrolle in „Julia“. Weitere Auszeichnungen wie ein Emmy (für „Das Mädchenorchester von Auschwitz“), eine Goldene Kamera, ein Goldener Löwe oder die Bühnen-Preise Olivier Award und Tony markieren ihren Weg.



Die politisch engagierte Schauspielerin lehnte 1999 eine Ehrung als Dame aus Protest gegen den damaligen britischen Premierminister Tony Blair ab. Während ihrer Karriere trat Redgrave immer wieder gegen Krieg ein oder für die Unterstützung von Menschen in Not. Im Rahmen der Neujahrsehrungen 2022 wurde Vanessa Redgrave von Königin Elisabeth II. zur Dame Commander of the Order of the British Empire ernannt.