46-jähriger Mann Unter Mordverdacht: Vater soll in Bremen sein siebenjähriges Kind getötet haben Von Florian Mielke | 17.09.2023, 11:30 Uhr

In der Nacht zu Sonntag wurde ein siebenjähriger, toter Junge und sein schwer verletzter Vater in einer Wohnung in der Bremer Altstadt gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der 46-Jährige sein Kind umgebracht und sich die Verletzungen selbst zugefügt hat.