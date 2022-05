Für einige Männer gehört ein Bollerwagen mit Bier am Vatertag dazu. (Symbolbild) FOTO: dpa/Julian Stratenschulte Gegen „Sexismus und Mackertum“ „Vatertag versauen“: Skurriler Demo-Aufruf im Norden Von Ankea Janßen | 25.05.2022, 11:49 Uhr

Wer am Vatertag mit Bier und Bollerwagen in einer norddeutschen Stadt unterwegs ist, sollte sich in Acht nehmen. Zumindest wenn man einem Twitter-Aufruf Glauben schenkt.