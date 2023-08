Fernsehen „Verbotene Liebe“-Biest Lahnstein jetzt „Unter uns“-Star Von dpa | 09.08.2023, 17:54 Uhr Miriam Lahnstein Foto: Julia Feldhagen/RTL/dpa up-down up-down

20 Jahre lang spielte sich Miriam Lahnstein in „Verbotene Liebe“ in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer. An ihrem Geburtstag hat die Schauspielerin nun ein neues Projekt gestartet.