Ein Kinderarzt impft ein einjähriges Kind in den Oberschenkel mit dem Impfstoff Priorix. FOTO: dpa/Julian Stratenschulte Klagen zurückgewiesen Bundesverfassungsgericht bestätigt Masern-Impfpflicht in Kitas und Schulen Von dpa | 18.08.2022, 09:37 Uhr

Die Masern-Impfpflicht unter anderem für Kita-Kinder bleibt in Kraft. Das Bundesverfassungsgericht wies mehrere Klagen betroffener Familien zurück, wie am Donnerstag in Karlsruhe mitgeteilt wurde.