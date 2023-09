Im Fall von Alexandra R. aus Nürnberg gibt es knapp zehn Monate nach ihrem rätselhaften Verschwinden eine neue Wendung. Am Mittwoch wurden ihr ehemaliger Lebensgefährte Dejan B. (50) und sein Geschäftspartner Ugur T. (48) per Haftbefehl festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth mitteilt. Beide seien dringend tatverdächtig, die damals 39-Jährige am 9. Dezember 2022 entführt und ermordet zu haben.

Nach der Auswertung von inzwischen etwa 900 Spuren und Hinweisen habe sich der Tatverdacht gegen die beiden Männer konkretisiert, heißt es darin. Demnach hätten sich der 50-Jährige und Alexandra R. im Frühjahr 2022 voneinander getrennt. Daraufhin soll der Beschuldigte sie aus wirtschaftlichen Gründen bedroht haben. Zusammen mit seinem Geschäftspartner soll er darüber hinaus auf betrügerische Weise einen Vollstreckungstitel über eine sechsstellige Geldsumme gegen die Geschädigte erwirkt haben, wogegen sich Alexandra R. zivilrechtlich zur Wehr setzte. Mehrmals habe die Frau die beiden Männer angezeigt.

Lesen Sie auch: Chronologie zum Vermisstenfall Rebecca Reusch aus Berlin

Umfangreiche Suche brachte bislang keinen Erfolg

Alexandra R. war am 9. Dezember von ihrem Lebensgefährten als vermisst gemeldet worden. Sie war zuvor spurlos verschwunden. Die zu der Zeit im achten Monat schwangere Frau wohnt in der Gegend nahe des Main-Donau-Kanals im Nürnberger Stadtteil Katzwang.

Personenbeschreibung: Die Kriminalpolizei sucht weiterhin nach Alexandra R. aus Nürnberg:

Die vermisste Alexandra R.: Die 39-Jährige war beim Verschwinden im achten Monat schwanger. Sie ist nach Angaben der Polizei etwa 1,65 Meter groß, hat braune Augen, halblange, dunkelblonde Haare und einen Seitenscheitel. Sie war zuletzt bekleidet mit einer blauen Jeans sowie halblanger, schwarzer Winterjacke, hellem Halstuch und schwarzen Sportschuhen mit weißer Sohle. Foto: Polizei Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Suche nach der Frau blieb trotz umfangreicher Suche – unter anderem mit Tauchern und Sonargeräten im besagten Kanal sowie mit dem Einsatz von Leichenspürhunden – bislang erfolglos. Bargeld, Ausweis und Mutterpass der Frau wurden im Dezember noch am Wohnort gefunden. Die Ermittler gingen deshalb davon aus, dass die Frau diesen nicht geplant oder freiwillig verlassen habe.