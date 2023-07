Frankfurt am Main Foto: Arne Dedert/dpa up-down up-down Kurioses Vier Frankfurter Wolkenkratzer haben eigene Postleitzahl Von dpa | 31.07.2023, 04:03 Uhr

Es gibt Gebäude, da kommt so viel Post an, dass es ein eigenes Sortierkriterium braucht - und alle vier stehen in Frankfurt. So eine individuelle Zahlenfolge hat sonst nur noch ein Haus in Deutschland.