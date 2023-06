Stockholm Foto: Steffen Trumpf/dpa/Archiv up-down up-down Schweden Vier Menschen bei Schüssen im Süden von Stockholm verletzt Von dpa | 10.06.2023, 19:32 Uhr

Seit Jahresbeginn hat es bis Ende Mai bereits 144 Schusswaffenvorfälle in Schweden gegeben. Am Samstag fallen in der Hauptstadt erneut Schüsse.