Montblanc Foto: picture alliance / dpa up-down up-down Unfälle Vier Tote bei Lawinenunglück nahe dem Montblanc Von dpa | 09.04.2023, 15:17 Uhr

Mindestens vier Tote und etliche Verletzte: So die traurige Bilanz eines Lanwinenabgangs in der Nähe des Montblanc in Frankreich.