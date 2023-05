Ed Sheeran Foto: Chris Pizzello/AP up-down up-down Charts Viertes Nummer-eins-Album für Ed Sheeran Von dpa | 12.05.2023, 17:28 Uhr

An Ed Sheeran kommt in den Charts niemand vorbei. Auf den Plätzen zwei bis fünf folgen ausnahmslos deutsche Acts. Und was macht Udo Lindenberg in den Single-Charts?