Gesellschaft Vom Olymp bis Nepal: Wie andere Länder mit Cannabis umgehen Von dpa | 19.09.2023, 14:20 Uhr | Update vor 17 Min. Cannabis - Nepal Foto: Anne-Sophie Galli/dpa

In Uruguay gibt es das Rauschmittel längst legal in Apotheken, in Kalifornien in schicken „Dispensaries“. Thailand gilt als jüngstes Pot-Paradies - und Amsterdam hat neue Regeln.