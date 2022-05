Die New York Philharmonics proben im ehemaligen Turbinensaal im Historisch-Technisches Museum Peenemünde. Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner Usedom Vorfreude auf Konzerte bei Proben der New York Philharmonics Von dpa | 19.05.2022, 16:07 Uhr

Einen Tag vor dem ersten Konzert der New York Philharmonics auf Usedom hat sich die Geschäftsführerin des Orchesters berührt gezeigt. „Es war eine schwierige Zeit für uns alle, besonders für die Musiker, die fast eineinhalb Jahre keine Konzerte geben konnten“, sagte Deborah Borda am Rande der Proben am Donnerstag mit Blick auf die Corona-Pandemie. „Als ich sie gestern sah, wie sie durch die Stadt liefen, wie sie am Strand spazierten und als wir sie im Hotel üben hörten - ich habe sie seit fast zwei Jahren nicht mehr so lächeln sehen. Und es hat mein Herz so sehr berührt.“