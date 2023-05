Wegen Vorwürfen ehemaliger Mitarbeiter ist Star-Koch Christian Jürgens (54) als Küchenchef seines Gourmet-Restaurants „Überfahrt“ am Tegernsee entlassen worden. Archivfoto: imago images/argum up-down up-down Gourmet-Restaurant „Überfahrt“ „Unangemessenes Verhalten“: Star-Koch Christian Jürgens als Restaurant-Chef entlassen Von dpa | 05.05.2023, 16:20 Uhr | Update vor 6 Min.

Christian Jürgens gehört zu den bekanntesten Köchen in Deutschland. Nachdem ehemalige Mitarbeiter schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben haben, ist er den Posten als Küchenchef in seinem Gourmet-Restaurant am Tegernsee nun los. Ein Nachfolger steht schon fest.