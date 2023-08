WOA 2023 versinkt im Matsch Mit gemietetem Wohnmobil in Wacken: Diese Regeln gelten bei der Rückgabe Von Inga Kausch | 04.08.2023, 08:10 Uhr Wacken 2023: Das bedeutet vor allem ganz viel Matsch. Doch was müssen Metalheads beachten, wenn sie mit einem gemieteten Wohnmobil oder Caravan beim WOA sind? Foto: IMAGO/Fotostand up-down up-down

Wacken 2023 ist vor allem eines: Matschig. Kleidung kann nach dem Heavy-Metal-Festival in die Waschmaschine. Doch was ist mit Wohnwagen oder Bullis, die mit Schlamm übersät sind? Philip Mehlhop von Ahoi Bullis aus Hamburg erklärt, was Wacken-Gänger jetzt beachten müssen.