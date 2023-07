Waldbrände auf Rhodos Foto: Argiris Mantikos/XinHua/dpa up-down up-down Klima Waldbrände auf Rhodos – Tausende Touristen werden versorgt Von dpa | 24.07.2023, 03:48 Uhr

Auf Rhodos toben die Brände weiter, die starken Winde dauern an. Tausende Touristen harrten auf der Straße, in Sporthallen, am Flughafen und in anderen provisorischen Unterkünften aus.