Die Waldbrände auf der griechischen Insel Rhodos sind langsam unter Kontrolle - doch sie haben Spuren hinterlassen. Foto: dpa/AP/Petros Giannakouris up-down up-down Weiterhin höchste Alarmstufe Waldbrände in Griechenland weitgehend unter Kontrolle – Hoffnung auf Entwarnung Von dpa | 27.07.2023, 04:25 Uhr | Update vor 36 Min.

Aufatmen in Griechenland – zumindest für den Moment: Die Waldbrände auf Rhodos und in anderen Regionen sind vorerst unter Kontrolle. Auch in Italien entspannt sich die Lage. Die Brandgefahr bleibt jedoch groß.