Klima Waldbrände in Griechenland wüten weiter Von dpa | 23.08.2023, 04:17 Uhr Waldbrände in Griechenland - Avantas Foto: Achilleas Chiras/AP up-down up-down

Die Brände sind gnadenlos, der Wind heizt sie weiter an: Vielerorts verbringen die Menschen in Griechenland erneut eine Nacht in Angst vor dem Feuer - oder im verzweifelten Kampf gegen die Flammen.