Flammen am Brocken, dem höchsten Berg im Harz. Erst nach Tagen konnte der Waldbrand gelöscht werden. Am Fuß des Berges, in Schierke, wohnt Ortsbürgermeisterin Christiane Hopstock. Auch wenn der Qualm verzogen ist, bleibt bei ihr viel Wut zurück.

Foto: Matthias Bein