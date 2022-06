Nach den Waldbränden an der sächsisch-brandenburgischen Grenze, hat sich die Lage vorerst entspannt. FOTO: dpa/Julius-Christian Schreiner up-down up-down Rund 800 Hektar zeitweise in Flammen Waldbrände in Sachsen: Erste Entwarnung – Evakuierungen aufgehoben Von dpa | 24.06.2022, 15:39 Uhr | Update vor 36 Min.

An der Landesgrenze von Brandenburg und Sachsen kämpfte die Feuerwehr am Freitag gegen einen großen Waldbrand. Zwei Ortschaften wurden evakuiert, am Abend gab es dann eine erste Entspannung.