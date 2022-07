Ein ungewöhnliches Bild zurzeit: Trotz Personalmangels und Ferienzeit gibt es bei Lufthansa keine Schlange. FOTO: Patrick Kern up-down up-down Stress statt Urlaubsfeeling Lufthansa-Streik: Das erleben Passagiere am Flughafen Hamburg Von Patrick Kern | 27.07.2022, 15:00 Uhr

Erst ewiges Anstehen wegen fehlendem Personal, dann Meldungen über stapelweise schimmelnde Koffer – und jetzt auch noch ein Streik: Das Urlaubs-Chaos an deutschen Flughäfen könnte kaum größer sein. So sah der Mittwoch in Hamburg aus.