Gesellschaft Warum ein Country-Song in den USA polarisiert Von dpa | 14.08.2023, 11:00 Uhr Jason Aldean

„Try That in a Small Town“ löst in den USA eine Rassismus-Debatte aus. Das Lied handele schlichtweg vom Gemeinschaftsgefühl auf dem Land, behauptet der weiße Sänger. Ganz so einfach ist es aber nicht.