Kartoffelchips Foto: Robert Michael/dpa up-down up-down Ernährung Warum wir von Knabberkram nicht genug kriegen Von dpa | 14.05.2023, 04:51 Uhr

Ob 100 Gramm oder die doppelte Menge in der Packung sind, ist egal: Geöffnete Chipstüten schaffen es selten mit Rest in den nächsten Tag. Warum ist die Lust am Futtern bei ihnen so schwer zu bremsen?