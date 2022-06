Die Regierung in den Niederlanden verfolgt die Strategie einer rauchfreien Generation. FOTO: dpa/Armin Weigel (Symbolbild) Regierung will rauchfreie Generation Warum Zigaretten in den Niederlanden bald 40 Euro pro Packung kosten könnten Von Helmut Hetzel | 03.06.2022, 18:44 Uhr

In den Niederlanden könnte die Packung Zigaretten demnächst 40 Euro pro Schachtel kosten. Die Regierung in Den Haag möchte damit für weniger Raucher im Land sorgen. Doch die Pläne wirken mitunter heuchlerisch – denn in den berühmten Coffeeshops darf weiterhin gekifft werden.