Gesundheit Weihnachten mit Maske? - Grippefallzahlen weiterhin hoch Von dpa | 22.12.2022

Weihnachten wurde in den vergangenen Jahren oft mit Abstand, Maske und in kleiner Runde gefeiert. Corona und die Grippewelle könnten auch in diesem Jahr für ungewöhnliche Festtage sorgen.