Übergriffe Weitere Festnahmen nach Nötigung an Silvester in Mailand Von dpa | 18.12.2022, 13:24 Uhr

In der letzten Silvesternacht wurden mehrere Frauen in Mailand sexuell genötigt. Jetzt wurden weitere Verdächtige festgenommen. Der Fall erinnert an die Vorfälle in Köln 2015/16.