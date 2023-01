Aus Neugier rufen manche Menschen die Telefonnummern an, die in Filmen gezeigt werden. Foto: imago images/Shotshop up-down up-down Drama Numbers Was passiert, wenn man Telefonnummern aus Filmen anruft? Von Eva Dorothée Schmid | 20.01.2023, 13:43 Uhr

In Filmen oder Serien sind regelmäßig vollständige Telefonnummern zu sehen. Haben Sie sich auch schon mal gefragt, was passiert, wenn man wirklich dort anruft? So wird dafür gesorgt, dass niemand belästigt wird.