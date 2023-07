Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger empfiehlt, Wattwanderungen nur in Begleitung kundiger Wattführer zu unternehmen. Symbolfoto: dpa up-down up-down Von der Flut überrascht In Lebensgefahr: Wattwanderin mit Hubschrauber von Sandbank gerettet Von dpa | 23.07.2023, 13:06 Uhr

Eine Frau ist am Samstag beim Wattwandern in Nordfriesland auf einer Sandbank vom Wasser eingeschlossen worden. Per Hubschrauber wurde die Frau gerettet.