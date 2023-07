Wetter in Griechenland Foto: Yorgos Karahalis/AP/dpa up-down up-down Klima Extremes Wetter in Süd- und Südosteuropa: Tote und Verletzte Von dpa | 20.07.2023, 17:29 Uhr

In Norditalien und auf dem Balkan stürmte und hagelte es so schwer, dass Menschen ums Leben kamen. In Süditalien war es heiß, und in Griechenland warnen Mediziner vor der nächsten Hitzewelle.