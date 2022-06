Mit dem ICE durch Deutschland reisen - wie klimafreundlich ist die Bahn? FOTO: IMAGO / Jöran Steinsiek up-down up-down Klimaschutz Bahn fahren und Klima schützen? So klimafreundlich ist die Bahn Von dpa | 24.06.2022, 15:01 Uhr

Das Auto stehen zu lassen und in die Bahn einzusteigen schützt das Klima, so bewirbt es die Deutsche Bahn. Ihre Schnellzüge fahren immerhin mit 100 Prozent Grünstrom. Aber was steckt eigentlich hinter solchen Zahlen – und müssen auch Züge noch klimafreundlicher werden?