ARCHIV - Jugendämter mussten wieder häufiger eingreifen, um Kinder und Jugendliche zu schützen. Foto: picture alliance / dpa FOTO: Max Nikelski up-down up-down Statistik Zahl der Inobhutnahmen wächst Von dpa | 27.07.2022, 10:25 Uhr | Update vor 16 Min.

Die Jugendämter in Deutschland nehmen wieder mehr Kinder und Jugendliche in Obhut. Für die Schutzmaßnahmen gibt es viele Gründe. Vor allem in einem Bereich steigt die Zahl der Fälle deutlich.