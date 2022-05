ARCHIV - Black Eyed Peas-Musiker will.i.am schaut in die Kamera. Foto: epa Paul Miller/AAP/dpa/Archivbild FOTO: epa Paul Miller Medien Will.i.am will keine künstliche Intelligenz für Musik nutzen Von dpa | 17.05.2022, 15:37 Uhr

US-Musiker Will.i.am (47, Blacked Eyes Peas) möchte nicht mithilfe von künstlicher Intelligenz Songs komponieren. „Ich liebe es zu sehr, Musik auf natürlichem Weg zu produzieren, als dass ich das automatisieren und dazu künstliche Intelligenz nutzen möchte“, sagte er am Dienstag beim Digital-Festival OMR in Hamburg. Will.i.am ist auch Musikproduzent, Unternehmer und Tech-Investor. Er geht davon aus, dass es in etwa zehn Jahren durchaus üblich sein wird, Musik mithilfe von Computern und Robotern zu erstellen. Er habe generell nichts dagegen. „Aber ich möchte das nicht machen.“