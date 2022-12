«Emancipation» Foto: Quantrell Colbert/Apple TV+/dpa up-down up-down Streaming Will Smith als gejagter Sklave in „Emancipation“ Von dpa | 09.12.2022, 11:47 Uhr

„Emancipation“ erzählt die spektakuläre Geschichte eines Sklaven in den US-Südstaaten, der sich 1863 in die Freiheit rettet. Will Smith spielt die Hauptrolle - sein erster Auftritt nach dem Ohrfeigen-Eklat bei den Oscars.