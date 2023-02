Wohnen am Times Square? Foto: Benno Schwinghammer/dpa up-down up-down Gesellschaft Wohnen: Post-Covid-Ära könnte Manhattan verändern Von dpa | 12.02.2023, 10:46 Uhr

New York City hat einen Notstand an bezahlbarem Wohnraum, auf der anderen Seite gibt es riesige verwaiste Büroflächen im Zentrum - die Lösung scheint naheliegend. So einfach aber ist es nicht.