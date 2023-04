Stürmisches Wetter an der Ostsee Foto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Vorhersage Wolkenreich und nass im Süden, Sonne im Norden Von dpa | 01.04.2023, 14:25 Uhr

So richtig kommt der Frühling in Deutschland noch nicht in Fahrt. Das Wochenende bleibt sehr wechelhaft, ab Montag ist Besserung in Sicht.