Brauchtum Wunschzettel-Flut in Christkindpostfiliale eingetroffen Von dpa | 07.12.2022, 13:41 Uhr

Von der Möglichkeit, sich direkt per Brief ans Christkind zu wenden, machen viele Kinder Gebrauch. Was sie sich wünschen.