Prime Video ist bald nicht mehr der einzige Amazon-Streamingdienst in Deutschland. Mit Freevee kommt ein kostenloser Service. FOTO: dpa/Silas Stein up-down up-down Neben Amazon Prime Amazon startet neuen kostenlosen Streamingdienst in Deutschland und | 03.08.2022, 09:22 Uhr Von Flora Hallmann dpa | 03.08.2022, 09:22 Uhr

Gerade erst hat Amazon sein Prime-Angebot teurer gemacht – nun will der US-Konzern einen neuen Streamingdienst in Deutschland an den Start schicken. Der soll sogar kostenlos sein. Wie das Angebot aussehen soll.