Dolomiten Zahl der Toten nach Gletscherabbruch steigt auf neun Von dpa | 06.07.2022, 20:25 Uhr

Unermüdlich suchen Rettungskräfte an der italienischen Marmolata in den Dolomiten nach verschütteten Opfern des Gletscherabbruchs. Am Abend teilen die Behörden einen traurigen Fund mit.