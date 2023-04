Gesunde und bissfeste Zähne gehen mit einer guten Mundhygiene einher. Doch laut WHO ist das ein großes Problem in Europa. Symbolfoto: dpa/Daniel Karmann up-down up-down Sorge um Mundhygiene Zähne und Mund: Jeder zweite Erwachsene in WHO-Region Europa hatte schon größere Probleme Von dpa | 20.04.2023, 11:59 Uhr

Ein großer Teil der europäischen Bevölkerung hatte bereits eine größere Erkrankung im Mundraum. Das geht aus einem Bericht der WHO hervor. Wer davon besonders betroffen ist – und was die WHO nun fordert.