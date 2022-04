Sängerin Lena FOTO: Jens Kalaene Pandemiefolgen „Zeit ist noch nicht reif“: Lena Meyer-Landrut sagt Tour ab Von dpa | 04.04.2022, 13:30 Uhr | Update vor 9 Min.

Sängerin Lena Meyer-Landrut (30, „Better“) hat ihre Sommer-Tour und alle Open-Air-Auftritte in diesem Jahr abgesagt. „Ich spüre eine Verantwortung euch gegenüber und fühle mich selber noch nicht sicher genug, in Anbetracht der anhaltenden Corona-Pandemie mit einer vollen Produktion in meist ausverkauften, vollen Hallen zu spielen“, erklärte die Musikerin am Montag auf Instagram. „Mein Gefühl ist: Die Zeit ist noch nicht reif.“