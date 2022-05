ARCHIV - Morten Harket, Sänger der norwegischen Pop-Band a-ha, lächelt. Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild FOTO: Marijan Murat Musik Zeitreise in die 80er: Band a-ha feiert Tour-Auftakt Von dpa | 02.05.2022, 20:44 Uhr

Die norwegische Band a-ha ist zurück in Deutschland: Nach coronabedingter Zwangspause startete das Trio am Montagabend seine Tour „„play hunting high and low live 2022“ in Hannover. Mit insgesamt sechs Deutschlandkonzerten feiern die drei Norweger ihr 1985 erschienenes Debütalbum „Hunting High and Low“. Einige der zehn Tracks auf dem Album stürmten die Charts.