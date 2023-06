Zendaya Foto: Jordan Strauss/Invision/dpa up-down up-down Film Zendaya als Tennis-Star in „Challengers“ - erster Trailer Von dpa | 21.06.2023, 14:06 Uhr

Fans der Schauspielerin und Sängerin Zendaya („Dune“, „Spider-Man: No Way Home“) können sich auf einen weiteren Filmauftritt der 26-Jährigen freuen. Das Studio Metro Goldwyn Meyer veröffentlichte am Dienstag (Ortszeit) den ersten Trailer zu der Drama-Romanze „Challengers - Rivalen“, in der Zendaya die Hauptrolle eines früheren Tennis-Wunderkindes spielt. Sie findet sich in einer Dreiecksbeziehung mit zwei befreundeten Jungen wieder.