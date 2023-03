Die Polizei am Tatort in Bramsche: Was bei der Ausweiskontrolle und Befragungen von Zeugen erlaubt ist. Foto: imago images/Fotostand up-down up-down Polizeieinsatz in Bramsche Zeuge einer Straftat geworden: Wie Sie sich verhalten sollten Von Maximilian Matthies | 16.03.2023, 13:56 Uhr

Während des Polizeieinsatzes zum Tötungsdelikt in Bramsche in Niedersachsen hat die Polizei Partygäste als Zeugen befragt und sie fotografiert. Was die Polizei in so einem Fall darf und welche Rechte Sie als Zeuge haben.