Becker-Prozess in London FOTO: Alberto Pezzali Nach Urteil Zitterpartie für Boris Becker geht weiter Von dpa | 09.04.2022, 05:11 Uhr | Update vor 55 Min.

Boris Becker hat sich schuldig gemacht - so die Entscheidung der Jury am Southwark Crown Court in London. Doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.