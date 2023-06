Zugunglück in Indien Foto: dpa/AP/Uncredited up-down up-down Mehrere Züge entgleist Zugkatastrophe erschüttert Indien: Mehr als 260 Todesopfer Von dpa | 03.06.2023, 10:27 Uhr | Update vor 22 Min.

In Indien ist es zu einem der schwersten Zugunglücke der vergangenen Jahrzehnte gekommen. In Balasore sind mehrere Züge entgleist, die inzwischen dreistelligen Todeszahlen steigen immer weiter an. Was bislang bekannt ist.