Region Hannover Überfall gefilmt: Zwei 15-Jährige verletzen 14-Jährigen mit Messer – Jugendliche in U-Haft Von dpa | 27.03.2023, 17:07 Uhr

Nach einem Raubüberfall auf einen 14-Jährigen in Mellendorf in der Region Hannover müssen zwei tatverdächtige, 15 Jahre alte Jugendliche in Untersuchungshaft. Ihre Tat haben die Beiden auch noch mit ihrem Handy gefilmt.