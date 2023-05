Brand in Flensburg Foto: Sebastian Iwersen/dpa up-down up-down Schleswig-Holstein Großeinsatz nach Brand mit zwei Toten in Flensburg Von dpa | 04.05.2023, 19:33 Uhr

Am frühen Abend steht in Flensburg plötzlich der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Flammen. Der Einsatz wird schnell zum Großeinsatz. Zwei Menschen überleben das Feuer nicht. Zudem gibt es viele Verletzte.