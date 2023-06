Spanien - Polizei Foto: Alexander Rüsche/dpa up-down up-down Kriminalität Zwei Tote bei Nachbarschaftsstreit in Spanien Von dpa | 11.06.2023, 14:22 Uhr

Ein Polizist in Spanien wollte in einem Streit schlichten und bezahlte dafür mit seinem Leben. Er war von einem Mann mit Messer und Hammer attackiert worden. Ein zweiter Beamter erschoss am Ende den Angreifer.