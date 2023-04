Zwei Kinder tot in Wohnung entdeckt Foto: Priebe/PR-Video/dpa up-down up-down Ermittlungen Zwei tote Kinder in Wohnung entdeckt - Festnahme Von dpa | 10.04.2023, 04:10 Uhr

In einer Wohnung in Hockenheim werden an Ostern zwei tote Kinder gefunden. Es sind Geschwister, beide im Grundschulalter. Eine 43-Jährige wird festgenommen - wegen Verdachts eines Tötungsdelikts.