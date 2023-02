Lawinenabgang Foto: Zoom.Tirol/APA/dpa up-down up-down Notfälle Zwei weitere Lawinenopfer in Österreich Von dpa | 05.02.2023, 10:31 Uhr

In den Alpen fiel in den vergangenen Tagen regional deutlich mehr als ein Meter Neuschnee. Es herrscht die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Allein in Tirol werden Dutzende Lawinen gezählt.