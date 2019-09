Sieben Minuten lang die Luft anhalten und dabei sportliche Hochleistung vollbringen? Eigentlich unmöglich. Doch nicht für Menschen wie Apnoetaucher Tolga Taskin.

von svz.de

14. September 2019, 16:00 Uhr

Das Wasser ist eisig. Die hellen Sonnenstrahlen, die sich eben noch auf der Oberfläche des Sees gebrochen haben, verschwinden im Dunkel der Tiefe und verwandeln sich in mattes Schummerlicht. Der Herzschlag wird von Sekunde zu Sekunde langsamer, träge. Vollkommene Stille. Kein Gedanke im Kopf. Loslassen. Abtauchen. Nur der stärkste menschliche Reiz im Inneren ist laut. Atme!

Der 4. Mai 2019 ist ein ungemütlich kühler Tag. Tolga Taskin steckt in einem metallblauen Neoprenanzug. Er wirkt geistesabwesend, seine Augen blicken ins Leere. Ein Boot bringt ihn in die Mitte des Sees. Nieselregen plätschert auf die Wasseroberfläche. Die Menschen um ihn herum plaudern fröhlich. Doch er hört kaum hin. Seine Gedanken konzentrieren sich auf das, was vor ihm liegt.

Der Kreidesee im niedersächsischen Städtchen Hemmoor gilt mit seiner außergewöhnlichen Tiefe von 60 Metern und wegen seiner üppigen Unterwasserwelt als Eldorado des Tauchsports. Doch Tolga Taskin ist kein gewöhnlicher Taucher. Er geht ohne Sauerstoffflasche und Hilfsmittel in die Tiefe. Apnoetauchen (Apnoe heißt übersetzt aus dem Altgriechischen „ohne Atem“) ist nicht nur die Leidenschaft des jungen Mannes, mittlerweile ist sie zu seinem Beruf geworden. Heute will er den deutschen Rekord brechen – ein Etappenziel des 29-Jährigen.

Tolga Taskin schaltet vor Nervosität an diesem Tag auf Autopilot und setzt zum Sprint an. „Ich bin einfach runtergeprescht“, erzählt er. „Ich war voll benebelt und geflasht, als ich wieder hochkam.“ Trotzt seiner Anspannung und zwei Versuchen bricht er an diesem Tag den deutschen Rekord: 58 Meter tief in ein vier Grad kaltes Wasser abtauchen. Zweieinhalb Minuten – mit einem einzigen Atemzug.

Der Schleswig-Holsteiner gehört zu den wenigen Menschen, die ihren angeborenen Atemreflex kontrollieren können. Im Meer von Zypern hat er beim Training bereits die 70 Meter Tiefe geschafft.

„Der Mensch ist dazu gemacht auch einmal etwas auszuhalten. Wir haben es im Laufe der Zeit nur verlernt“, sagt Tolga Taskin, der das Apnoetauchen auch anderen Menschen beibringt. Freediving (zu Deutsch: Freitauchen) sei zu 95 Prozent reine Kopfsache. Denn wer nur Bestzeiten- und Tiefen abrufen will, wer all zu ehrgeizig ist, der verschlechtere sich eher. „Du musst in den Flow kommen und lernen, alles loszulassen. Das ist nicht wie bei anderen Sportarten.“ Auf gut 30 Meter unter die Wasseroberfläche könne sich fast jeder mit Gewalt schieben, danach ist für die meisten Menschen Schluss.

Der 29-Jährige bezeichnet sich selbst als „hibbelig“. Stillsitzen kann er nicht, auch in seiner Tauchschule powert er, was das Zeug hält. Nur im Wasser, da komme er zur Ruhe. „Ich mache meistens beim Tauchgang die Augen zu und höre nur noch mein Herz schlagen. Meist weiß ich gar nicht so richtig, wo oben und unten ist.“

Während es abwärts geht, wird das Zwerchfell nach oben gezogen und der Sauerstoffverbrauch vervierfacht sich. „Wenn ich mir dann selbst Druck mache, habe ich keine Chance, ohne ohnmächtig zu werden wieder hochzukommen.“ So lautet sein Schlüssel zum Erfolg: entspannen und die Schwerelosigkeit genießen.

Die Gefahr für Hobbytaucher stuft er jedoch als gering ein. Ohnmächtig wird man erst bei einer Sauerstoffsättigung von 60 Prozent. Bei Sportlern liegt die Schwelle sogar bei 50 bis 40 Prozent. Der Atemreiz setze allerdings schon bei 98 Prozent ein. „Da ist noch Luft, wenn einem die Luft wegbleibt.“

Mit seinen Schülern trainiert er unter anderem die mentale und physische Toleranz. „Der Reiz zu atmen ist der stärkste Reiz, den wir haben. Aber wir können lernen, ihn zu kontrollieren.“ Atem- und Dehnübungen helfen dabei. Auch die Theorie gehört zum Unterricht. „Du musst erst einmal verstehen, wie dein Körper funktioniert. Was bedeutet beispielsweise das Zucken im Bauch, wann setzt der Tauchreflex ein und wie kann ich meinen Puls bewusst runterfahren und Sauerstoff einsparen?“ Bevor es für seine Schüler ins Wasser geht, lernen sie mit der Ausrüstung klarzukommen. Auch Atem- und Ausgleichstechnik, Druckausgleich sowie die mentale und körperliche Entspannung werden vorher im Becken geübt. Mit speziellen Übungen wird die Elastizität des Brustkorbs, des Zwerchfells und der Rippenmuskulatur verbessert.

Tolga Taskin kann bis zu sieben Minuten unter Idealbedingungen die Luft anhalten. Die besten Apnoetaucher der Welt schaffen es bis zu zwölf Minuten. Grundsätzlich könne jeder das Freitauchen ausprobieren. „Ich hatte schon Anfänger im Kurs, die sind bereits am zweiten Tag 20 Meter tief gekommen.“

Taskin macht jeden Tag Sport. Um sich gegen die Kälte des Wassers zu wappnen, geht er auch im Winter in der Badehose joggen. „Das ist für andere natürlich befremdlich“, lacht er. Er trainiert nach der sogenannten Wim-Hof-Methode: Im Park vor seiner Haustür in seiner Wahlheimat Hamburg läuft er lange Runden im schnellen Tempo. Immer wieder hält er über 500 Meter lang unter Belastung den Atem an, um so seine Sauerstoffsättigung zu erhöhen. Taskins Lungenvolumen misst neun Liter (normalerweise liegt es bei drei bis vier Litern). Auch Kraft- und Dehnübungen gehören zum täglichen Programm des Sportlers, ebenso das Visualisieren. „Manchmal lege ich mich in voller Ausrüstung auf mein Bett und stelle mir einen Tauchgang so intensiv vor, dass sogar der Tauchreflex einsetzt.“

Lesen Sie weiter auf Seite 2

Auf seinem Oberarm hat er sich eine Tauchermaske tätowieren lassen. Alkohol trinkt der Sportler so gut wie nie und eine gesunde, proteinreiche Ernährung ist für den Vegetarier ohnehin ein wichtiges Thema. „Der Magen darf beim Tauchen nicht belastet sein.“ Drei Stunden Minimum sollten daher zwischen einer Mahlzeit und einem Tauchgang liegen.

Auf die Frage, ob Apnoetauchen nicht viel zu gefährlich sei, antwortet er gelassen: „Du kannst natürlich jeden Sport riskant machen. Ob Bergsteigen oder Autorennen – Sicherheit spielt immer eine Rolle. Deine Lebensversicherung beim Tauchen ist dein Partner. Man darf nie alleine los, das ist Grundvoraussetzung. Und du musst genau wissen, was du tust.“ Im Falle einer Ohnmacht dauere es noch Minuten, bis es zu einer Schädigung der Nerven kommen kann. „Wenn dich vorher jemand hoch holt, ist normalerweise alles gut“, weiß Taskin. Häufig seien Selbstüberschätzung und zu viel Ehrgeiz Hauptunfallursache. „Selbst die besten Freediver sind schon im Kinderpool ertrunken, weil sie sich zu sicher gefühlt haben.“

Die Stärke des Schleswig-Holsteiners ist das Tiefseetauchen. Am liebsten nutzt er dafür einen selbstgebauten Schlitten aus schwerem Metall, der ihn in Richtung Meeresgrund zieht. Eine andere Variante ist das Tauchen am Sicherungsseil, das mit einem Führungsseil verbunden ist. Noch nie ist Tolga Taskin mit einer Sauerstoffflasche getaucht. „Mir würde der Überraschungsmoment fehlen. Wenn ich unten ankomme, weiß ich nie, was ich zu sehen bekomme. Tiefe ist immer wieder neu. Es zieht mich dahin, weil es nur für den einen kurzen Augenblick ist.“

Für den Sportler hat das Apnoetauchen seine eigene Philosophie: „Keine Ziele, freier Kopf“. So ist das Freitauchen für ihn eine Art Meditation. „Ich sehe dabei nicht auf die Uhr, und normalerweise ist es mir auch egal, wie weit ich gekommen bin.“

Was ihm bei Wettkämpfen gegen die Nervosität hilft? „Dankbarkeit für den Moment. Ich bin dankbar, dass ich das Glück habe, diesen Sport machen zu können und ich bin dankbar für die Menschen, die mich dabei unterstützen.“

Auch wenn Apnoetauchen immer mehr an Popularität gewinnt, denkt Tolga Taskin, dass der Sport nie zum Breitensport werden wird. „Obwohl jeder das Potenzial dazu hat. Der Mensch ist immer schon getaucht.“ Bereits in der Steinzeit wurde beispielsweise nach Muscheln, Schwämmen und Perlen auf dem Meeresgrund gesucht. Japanische Ama (Muscheltaucher) arbeiten noch heute so.

Tolga Taskin hat türkische Wurzeln und schon als kleines Kind zog es ihn ständig ins Wasser. „Wenn ich bei meinen Großeltern in der Türkei zu Besuch war, war ich über viele Stunden nur im Wasser.“ Mit einer selbstgebastelten Harpune hat er sich auf die Jagd nach Fischen gemacht. „Ich konnte mit meinem Fang auch noch die Nachbarn mitversorgen.“ So hat alles mit dem Speerfischen – der Unterwasserjagd – angefangen. „Die Welt unter Wasser ist viel bunter und ich liebe das Kribbeln im Bauch – es fühlt sich an wie verliebt sein“, erklärt er seine Leidenschaft.

Die Eltern unterstützen ihren Sohn, auch wenn sich die Mutter immer Sorgen um ihn macht. Welche Dimension seine Passion allerdings hat, haben sie erst beim Rekord im Kreidesee erfahren. „Ich habe immer schon krasse Sachen gemacht und immer Rückendeckung von meinen Eltern bekommen“, sagt er nicht ohne Stolz in seiner Stimme.

Für den sympathischen Mann mit den schwarzen Locken und dem jungenhaften Lachen ist das Apnoetauchen der Gegenpol zu einer reizüberfluteten, hektischen Zeit. „Apnoetauchen ist jedes Mal wie eine Neugeburt. Du tauchst auf und atmest wieder. Das tut der Seele gut.“ Im Wasser, da verliere er den „Tunnelblick“ des Alltags.

Nach Wettkämpfen ist er häufig so erschöpft und müde, dass er noch auf dem Wasser einschläft. „Ich mache mich dann einfach an der Leine fest und döse vor mich hin.“

Acht Disziplinen gibt es im Freitauchen. Die wohl schwierigste wird „No Limit“ genannt. Mittels Gewichten gehen die Taucher in die Tiefe, um dann mithilfe eines Ballons und einer aufblasbaren Weste zur Oberfläche zurückzukehren.

Das große Ziel des Schleswig-Holsteiners: im Roten Meer beim „No Limits“ die 130 Meter zu erreichen. Seine Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Noch dieses Jahr soll es soweit sein, da der Internationale Verband der Freediver ab 2020 die Disziplin verbieten will. „Jetzt ist ein richtiges Rennen um den ultimativen Rekord entstanden“, so Tolga Taskin. Viele vor ihm sind bei dem Versuch, den „No Limits“-Rekord über 115 Meter zu brechen, ums Leben gekommen. Das ist dem 29-Jährigen bewusst, aber: „Ich will es unbedingt.“